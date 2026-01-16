Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Schortens

Schortens (ots)

Im Zeitraum von 14.01.2026, 14:00 Uhr, bis 15.01.2026, 11:00 Uhr, kam es am Schlüchtenser Weg in Schortens zu einer illegalen Müllentsorgung. Nach bisherigen Erkenntnissen entsorgte eine bislang unbekannte Person mehrere Plastiktüten mit Hausmüll am Wegesrand. Unter dem abgelegten Müll befanden sich unter anderem ein aufgerissenes Paket mit Versandaufkleber sowie eine Lohn- und Gehaltsabrechnung mit personenbezogenen Daten, die auf einen möglichen Verursacher hindeuten könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

