Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Schornsteinbrand in Zetel
Zetel (ots)
Am 15.01.2026 kam es gegen 12:15 Uhr in Zetel im Bereich des Birkhuhnwegs zu einem Schornsteinbrand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell