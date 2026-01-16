Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem Mofa

Schortens (ots)

Am 15.01.2026, gegen 21:28 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit in Schortens auf der Accumer Straße einen 22-jährigen Fahrzeugführer fest, der ein Mofa im öffentlichen Verkehrsraum führte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mofa über eine Strecke von rund 1.500 Metern verfolgt. Dabei konnte eine durchgehende Geschwindigkeit von etwa 46 bis 50 km/h festgestellt werden. Auf Vorhalt räumte der Fahrzeugführer ein, mit etwa 55 km/h gefahren zu sein, obwohl für das Fahrzeug lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zulässig ist. Der Mann ist lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und nicht der für diese Geschwindigkeit erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Aufgrund festgestellter Bauartveränderungen, die zu der erhöhten Geschwindigkeit führten, wurden das Versicherungskennzeichen sowie die Betriebserlaubnis bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes sichergestellt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

