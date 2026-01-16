PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem Mofa

Schortens (ots)

Am 15.01.2026, gegen 21:28 Uhr, stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit in Schortens auf der Accumer Straße einen 22-jährigen Fahrzeugführer fest, der ein Mofa im öffentlichen Verkehrsraum führte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mofa über eine Strecke von rund 1.500 Metern verfolgt. Dabei konnte eine durchgehende Geschwindigkeit von etwa 46 bis 50 km/h festgestellt werden. Auf Vorhalt räumte der Fahrzeugführer ein, mit etwa 55 km/h gefahren zu sein, obwohl für das Fahrzeug lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zulässig ist. Der Mann ist lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und nicht der für diese Geschwindigkeit erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Aufgrund festgestellter Bauartveränderungen, die zu der erhöhten Geschwindigkeit führten, wurden das Versicherungskennzeichen sowie die Betriebserlaubnis bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes sichergestellt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 07:49

    POL-WHV: Schornsteinbrand in Zetel

    Zetel (ots) - Am 15.01.2026 kam es gegen 12:15 Uhr in Zetel im Bereich des Birkhuhnwegs zu einem Schornsteinbrand in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand weder ein Gebäude- noch ein Personenschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:52

    POL-WHV: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden an verschiedenen Örtlichkeiten. Gegen 03:29 Uhr wurde ein brennender Container im Bereich der Börsenstraße, im rückwärtigen Bereich einer dortigen Einrichtung, gemeldet. Um 03:46 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der Bremer Straße. Kurz darauf, gegen 03:53 Uhr, brannte ein Container im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren