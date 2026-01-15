Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
In den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden an verschiedenen Örtlichkeiten.
Gegen 03:29 Uhr wurde ein brennender Container im Bereich der Börsenstraße, im rückwärtigen Bereich einer dortigen Einrichtung, gemeldet. Um 03:46 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der Bremer Straße. Kurz darauf, gegen 03:53 Uhr, brannte ein Container im Bereich Bremer Straße / Emil-Buscher-Straße.
Um 04:10 Uhr wurde ein weiterer Containerbrand an einer Schule im Bereich der Störtebekerstraße gemeldet. Gegen 04:35 Uhr kam es schließlich zu einem Brand eines Containers im Bereich Feldmark.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell