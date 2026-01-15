PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden an verschiedenen Örtlichkeiten.

Gegen 03:29 Uhr wurde ein brennender Container im Bereich der Börsenstraße, im rückwärtigen Bereich einer dortigen Einrichtung, gemeldet. Um 03:46 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der Bremer Straße. Kurz darauf, gegen 03:53 Uhr, brannte ein Container im Bereich Bremer Straße / Emil-Buscher-Straße.

Um 04:10 Uhr wurde ein weiterer Containerbrand an einer Schule im Bereich der Störtebekerstraße gemeldet. Gegen 04:35 Uhr kam es schließlich zu einem Brand eines Containers im Bereich Feldmark.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:12

    POL-WHV: Sachbeschädigung in Einkaufspassage

    Wilhelmshaven (ots) - Am 13.01.2026 kam es gegen 10:45 Uhr in einer Einkaufspassage in der Bahnhofstraße im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen riss ein 64-jähriger Mann mehrere Weihnachtskugeln von einer dort angebrachten Dekoration ab. Die Dekorationselemente wurden dabei beschädigt beziehungsweise teilweise vollständig zerstört. Gegen den Mann wurde ein ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:06

    POL-WHV: Betrug durch Warenrückgabe

    Wilhelmshaven (ots) - Am 13.01.2026 kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Flutstraße im Stadtteil Voslapp in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen erwarb der Beschuldigte zunächst verschiedene Lebensmittel sowie ein Lego-Set im Wert von 289,99 Euro. Kurz darauf kehrte er in das Geschäft zurück und gab das Lego-Set unter dem Vorwand zurück, dieses andernorts günstiger erwerben zu ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:02

    POL-WHV: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 10.01.2026 bis zum 13.01.2026 kam es in der Weserstraße im Stadtteil Bant in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung mit Diebstahl an einem Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat an der Hauswand im Bereich der Ruseler Straße durch eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Tabakprodukte entwendet. Der genaue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren