Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Containerbrände im Stadtgebiet Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu mehreren Containerbränden an verschiedenen Örtlichkeiten.

Gegen 03:29 Uhr wurde ein brennender Container im Bereich der Börsenstraße, im rückwärtigen Bereich einer dortigen Einrichtung, gemeldet. Um 03:46 Uhr folgte ein weiterer Einsatz in der Bremer Straße. Kurz darauf, gegen 03:53 Uhr, brannte ein Container im Bereich Bremer Straße / Emil-Buscher-Straße.

Um 04:10 Uhr wurde ein weiterer Containerbrand an einer Schule im Bereich der Störtebekerstraße gemeldet. Gegen 04:35 Uhr kam es schließlich zu einem Brand eines Containers im Bereich Feldmark.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

