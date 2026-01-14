Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Einkaufspassage

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.01.2026 kam es gegen 10:45 Uhr in einer Einkaufspassage in der Bahnhofstraße im Stadtgebiet von Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen riss ein 64-jähriger Mann mehrere Weihnachtskugeln von einer dort angebrachten Dekoration ab. Die Dekorationselemente wurden dabei beschädigt beziehungsweise teilweise vollständig zerstört. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme wurde ihm durch den Betreiber der Einkaufspassage ein Hausverbot ausgesprochen.

