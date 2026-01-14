PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 10.01.2026 bis zum 13.01.2026 kam es in der Weserstraße im Stadtteil Bant in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung mit Diebstahl an einem Zigarettenautomaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat an der Hauswand im Bereich der Ruseler Straße durch eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden Tabakprodukte entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

