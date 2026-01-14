Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Schortens (ots)

Am 13.01.2026 gegen 17:12 Uhr kam es im Bereich der Oldenburger Straße (B 210) an der Orbiskreuzung in Schortens zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Orbisstraße in Fahrtrichtung Sande und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links auf die B 210 abzubiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 21-jährigen Pkw-Führerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall erlitten die 21-jährige Fahrzeugführerin sowie ihr 20-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

