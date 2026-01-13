PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sande

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.01.2026 gegen 19:24 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in Sande geführt worden sei, obwohl der Fahrzeugführer alkoholisiert sein könnte. Die eingesetzten Kräfte führten zunächst eine Nahbereichsfahndung durch, die ohne Erfolg blieb. Kurz darauf konnte der Pkw an der Wohnanschrift des Fahrzeugführers festgestellt und der 38-jährige Beschuldigte angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,55 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:17

    POL-WHV: Glättebedingtes Einsatzgeschehen

    Wilhelmshaven/Friesland (ots) - In den Vormittagsstunden war im Straßenverkehr nur wenig Bewegung festzustellen. Die Verkehrsteilnehmenden passten ihr Fahrverhalten den glatten Straßenverhältnissen an und verhielten sich insgesamt umsichtig und vorbildlich. Die Polizei verzeichnete in ihrem Zuständigkeitsbereich lediglich wenige Einsätze. Es mussten lediglich zwei Verkehrsunfälle ohne Personenschäden aufgenommen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:22

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Varel (ots) - Im Zeitraum vom 02.01.2026 bis zum 07.01.2026 kam es auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Altjührdener Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne, die hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren