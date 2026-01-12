Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Varel (ots)
Im Zeitraum vom 02.01.2026 bis zum 07.01.2026 kam es auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Altjührdener Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne, die hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.
