Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Varel (ots)

Am 07.01.2026, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz der Haferkampstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes-Benz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04451/923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell