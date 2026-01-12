Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.01.2026, gegen 08:10 Uhr, kam es in der Grenzstraße in Wilhelmshaven, in Höhe einer Bar, zu einem Betrugsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Mann einen Taxifahrer an und ließ sich in Richtung einer angeblichen Wohnanschrift fahren. Nach Angaben des Taxiunternehmens belief sich der Fahrpreis auf 29,30 Euro. Am Zielort verließ der Mann unter dem Vorwand, das Geld aus der Wohnung holen zu wollen, das Taxi und flüchtete anschließend zu Fuß, ohne die Fahrt zu bezahlen. Der Taxifahrer nahm zunächst fußläufig die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch aus den Augen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Beschuldigten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

