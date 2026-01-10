PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Witterungsbedingte Einsätze im gesamten Inspektionsbereich

POL-WHV: Witterungsbedingte Einsätze im gesamten Inspektionsbereich
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kam es infolge von Schneeverwehungen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zahlreiche Straßen waren zeitweise blockiert, da Pkw und Lkw feststeckten oder quer zur Fahrbahn standen. Teilweise waren Strecken über mehrere Stunden nicht passierbar. Im weiteren Verlauf der Nacht entspannte sich die Lage. Es kam nur noch zu einem leichten Verkehrsunfall. Die Fahrbahnen wurden nach und nach geräumt, festgefahrene Fahrzeuge konnten überwiegend befreit werden. Verletzte wurden nicht bekannt.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 56 witterungsbedingte Einsätze. Weiter ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle: - 4 Verkehrsunfälle im Bereich Jever, - 4 Verkehrsunfälle im Bereich Varel sowie - 12 Verkehrsunfälle im Bereich Wilhelmshaven.

Die meisten Bergungen wurden eigenständig durch die Fahrzeugführenden organisiert. In einigen Fällen wurden Fahrzeuge vorübergehend am Straßenrand oder auf Grünstreifen abgestellt und eine Bergung auf den Folgetag verschoben. Besonders betroffen waren außerörtliche Strecken mit starken Schneewehen.

Aufgrund des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens kam es insgesamt zu weniger Folgeproblemen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich viele Menschen an die ausgesprochenen Warnungen und blieben zu Hause.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Unterstützung durch Landwirte, die mit Traktoren mehrfach helfend tätig wurden und so zur Entlastung der Einsatzlage beitrugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 18:20

    POL-WHV: Aktuelle Verkehrsmeldung - Blauhander Straße

    Zetel (ots) - Auf der Blauhander Straße sind derzeit insgesamt 15 Pkw sowie zusätzlich 3 Lkw aufgrund der Witterungsverhältnisse festgefahren. Der betroffene Streckenabschnitt ist aktuell nicht passierbar. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 18:04

    POL-WHV: Aktuelle Verkehrsmeldung

    Zetel/Sande (ots) - Auf der A29 (Jadelinie) in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ist es zwischen den Anschlussstellen Zetel und Sande zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Richtungsfahrbahn ist derzeit blockiert, es besteht vorübergehend eine Vollsperrung. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Verkehrsmeldungen zu beachten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren