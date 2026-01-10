Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Witterungsbedingte Einsätze im gesamten Inspektionsbereich

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kam es infolge von Schneeverwehungen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zahlreiche Straßen waren zeitweise blockiert, da Pkw und Lkw feststeckten oder quer zur Fahrbahn standen. Teilweise waren Strecken über mehrere Stunden nicht passierbar. Im weiteren Verlauf der Nacht entspannte sich die Lage. Es kam nur noch zu einem leichten Verkehrsunfall. Die Fahrbahnen wurden nach und nach geräumt, festgefahrene Fahrzeuge konnten überwiegend befreit werden. Verletzte wurden nicht bekannt.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 56 witterungsbedingte Einsätze. Weiter ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle: - 4 Verkehrsunfälle im Bereich Jever, - 4 Verkehrsunfälle im Bereich Varel sowie - 12 Verkehrsunfälle im Bereich Wilhelmshaven.

Die meisten Bergungen wurden eigenständig durch die Fahrzeugführenden organisiert. In einigen Fällen wurden Fahrzeuge vorübergehend am Straßenrand oder auf Grünstreifen abgestellt und eine Bergung auf den Folgetag verschoben. Besonders betroffen waren außerörtliche Strecken mit starken Schneewehen.

Aufgrund des geringen nächtlichen Verkehrsaufkommens kam es insgesamt zu weniger Folgeproblemen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich viele Menschen an die ausgesprochenen Warnungen und blieben zu Hause.

Besonders positiv hervorzuheben ist die Unterstützung durch Landwirte, die mit Traktoren mehrfach helfend tätig wurden und so zur Entlastung der Einsatzlage beitrugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell