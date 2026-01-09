Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Aktuelle Verkehrsmeldung
Zetel/Sande (ots)
Auf der A29 (Jadelinie) in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ist es zwischen den Anschlussstellen Zetel und Sande zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Richtungsfahrbahn ist derzeit blockiert, es besteht vorübergehend eine Vollsperrung.
Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Verkehrsmeldungen zu beachten.
