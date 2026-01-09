Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzende Verkehrsinformation

Zetel (ots)

Im Südkreis Friesland sind derzeit auch die Blauhander Straße in Richtung Zetel sowie die Bockhorner Straße zwischen Steinhausen und Bockhorn aufgrund von Schneeverwehungen unpassierbar.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die betroffenen Strecken zu meiden und alternative Routen zu nutzen. Die Polizei empfiehlt, Fahrten auf das notwendige Maß zu beschränken

