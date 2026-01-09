Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Winterglätte: Fahren Sie vorsichtig und angepasst! - kleinere Verkehrsunfälle

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Aufgrund der anhaltenden, jahreszeitlich nicht unüblichen Witterungslage mit Schneeglätte mahnt die Polizei weiterhin zu einer angepassten und besonders vorsichtigen Fahrweise. Bereits kleinere Unachtsamkeiten können bei winterlichen Straßenverhältnissen zu Verkehrsunfällen führen. Im Inspektionsbereich kam es am heutigen Tag bislang zu vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Davon ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven sowie zwei Verkehrsunfälle im Bereich Varel. Im Zuständigkeitsbereich Jever wurden keine Verkehrsunfälle registriert. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden; verletzte Personen wurden bislang nicht bekannt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, für notwendige Fahrten mehr Zeit einzuplanen und ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen. Mit Blick auf die prognostizierten Schneefälle am kommenden Tag sollten Fahrten möglichst sorgfältig geplant oder - sofern möglich - zeitlich verschoben werden. Darüber hinaus weist die Polizei auf folgende Punkte hin: - Halten Sie einen deutlich größeren Sicherheitsabstand ein. - Vermeiden Sie abrupte Lenk-, Brems- und Beschleunigungsmanöver. - Nutzen Sie ausschließlich Fahrzeuge mit geeigneter Winterbereifung. - Rechnen Sie insbesondere auf Nebenstraßen, Brücken, schattigen Strecken sowie Geh- und Radwegen mit erhöhter Glätte. - Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende sollten ebenfalls besondere Vorsicht walten lassen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um umsichtiges Verhalten, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

