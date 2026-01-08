Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

Varel (ots)

Innerhalb weniger Minuten kam es gestern auf der Rodenkirchener Straße zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Gegen 16:55 Uhr musste ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Großefehn mit seinem Pkw VW verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Geestland konnte auf winterglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem BMW auf. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 17:10 Uhr beabsichtigte eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw BMW, auf ein Grundstück abzubiegen. Auch in diesem Fall konnte der nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrer aus Oldenburg aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Opel auf den stehenden Pkw auf. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell