Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn
Varel (ots)
Innerhalb weniger Minuten kam es gestern auf der Rodenkirchener Straße zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Gegen 16:55 Uhr musste ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Großefehn mit seinem Pkw VW verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Geestland konnte auf winterglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem BMW auf. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 17:10 Uhr beabsichtigte eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw BMW, auf ein Grundstück abzubiegen. Auch in diesem Fall konnte der nachfolgende 27-jährige Pkw-Fahrer aus Oldenburg aufgrund der winterglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Opel auf den stehenden Pkw auf. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
