Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Räumfahrzeug und Lastenrad
Wilhelmshaven (ots)
Am 07.01.2026 gegen 12:50 Uhr kam es im Bereich der Holtermannstraße/Ecke Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Räumfahrzeug und einem Lastenrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Räumfahrzeuges den linksseitigen Gehweg der Holtermannstraße in Richtung Friedenstraße. Beim Einfahren in den Geh- und Radweg der Friedenstraße kam es zu einer Gefährdung eines in Richtung Osten fahrenden Lastenradfahrers. Dieser wich aus und stürzte dabei zu Boden. Der Lastenradfahrer blieb unverletzt. Am Lastenrad entstand leichter Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
