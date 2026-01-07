PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Wohnmobils in Wilhelmshaven

POL-WHV: Diebstahl eines Wohnmobils in Wilhelmshaven
  • Bild-Infos
  • Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.01.2026 wurde im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr im Stadtteil Altengroden in Wilhelmshaven ein Wohnmobil entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke FCA Italy, Hersteller Niesmann & Bischoff. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wohnmobil ohne den Originalschlüssel geführt.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:19

    POL-WHV: Fahren ohne Winterbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen

    Schortens (ots) - Am 06.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes am Bahnhof in der Jeverschen Straße in Schortens ein Kraftfahrzeug kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Betroffene seinen Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Schneeglätte, Schneematsch und Glatteis, ohne dass das Fahrzeug mit den ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:11

    POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Verstoß gegen die Kindersicherung

    Sande (ots) - Am 06.01.2026 wurde gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Pkw in der Hauptstraße in Sande kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass sich ein Kind auf der Rückbank im Fußraum des Fahrzeugs befand. Das Kind war dort aus Platzgründen untergebracht. Eine ordnungsgemäße Sicherung, insbesondere durch einen vorgeschriebenen Kindersitz, war nicht ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:19

    POL-WHV: Brand in Bushaltestelle in Sande

    Sande (ots) - Am 06.01.2026 geriet gegen 18:03 Uhr an der Bushaltestelle der OBS Sande im Falkenweg in Sande aus bislang ungeklärter Ursache ein dort abgestellter Rucksack in Brand. Durch das Brandgeschehen wurden der Rucksack selbst, die Überdachung der Bushaltestelle sowie eine Abfahrtstafel beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr Sande konnte den Brand löschen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren