Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Wohnmobils in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 06.01.2026 wurde im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr im Stadtteil Altengroden in Wilhelmshaven ein Wohnmobil entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke FCA Italy, Hersteller Niesmann & Bischoff. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Wohnmobil ohne den Originalschlüssel geführt.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

