POL-WHV: Fahren ohne Winterbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen

Sande (ots) - Am 06.01.2026 wurde gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Pkw in der Hauptstraße in Sande kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass sich ein Kind auf der Rückbank im Fußraum des Fahrzeugs befand. Das Kind war dort aus Platzgründen untergebracht. Eine ordnungsgemäße Sicherung, insbesondere durch einen vorgeschriebenen Kindersitz, war nicht ...

mehr