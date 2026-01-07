Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Winterbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen
Schortens (ots)
Am 06.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes am Bahnhof in der Jeverschen Straße in Schortens ein Kraftfahrzeug kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Betroffene seinen Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Schneeglätte, Schneematsch und Glatteis, ohne dass das Fahrzeug mit den vorgeschriebenen Reifen für diese Witterungsbedingungen ausgerüstet war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
