Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Winterbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen

Schortens (ots)

Am 06.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde im Bereich der Ausfahrt des Parkplatzes am Bahnhof in der Jeverschen Straße in Schortens ein Kraftfahrzeug kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Betroffene seinen Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Schneeglätte, Schneematsch und Glatteis, ohne dass das Fahrzeug mit den vorgeschriebenen Reifen für diese Witterungsbedingungen ausgerüstet war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

