Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Verkehrsunfall auf Gehweg

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.01.2026 kam es gegen 18:45 Uhr in der Gökerstraße, auf Höhe der Hausnummer 75, zu einem Verkehrsunfall auf dem Gehweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Fußgängerin beim Vorbeifahren von einem Radfahrer mit Anhänger touchiert. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer die Geschädigte zudem beleidigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

