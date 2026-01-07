Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Verkehrsunfall auf Gehweg
Wilhelmshaven (ots)
Am 05.01.2026 kam es gegen 18:45 Uhr in der Gökerstraße, auf Höhe der Hausnummer 75, zu einem Verkehrsunfall auf dem Gehweg.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Fußgängerin beim Vorbeifahren von einem Radfahrer mit Anhänger touchiert. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer die Geschädigte zudem beleidigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell