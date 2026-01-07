Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 06.01.2026 kam es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:52 Uhr in der Gökerstraße, auf Höhe der Hausnummer 74, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein weißer Opel vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
