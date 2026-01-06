Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzende Meldung zum schweren Raub in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Ergänzend zu der bereits veröffentlichten Pressemitteilung wird mitgeteilt, dass gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet worden ist. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6189029

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Beschuldigte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten und gab unmittelbar nach dem Eindringen mehrere Schüsse mit einer CO₂-Waffe mit reizstoffhaltiger Munition in Richtung des Gesichts des Geschädigten ab. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Vorgehen des Beschuldigten geplant und zielgerichtet war und sich nicht spontan aus der Situation heraus entwickelte.

Durch den Einsatz der Waffe bestand eine erhebliche Gefahr für schwerere Verletzungen, insbesondere im Gesichts- und Augenbereich. Der Geschädigte musste nach rettungsdienstlicher Versorgung stationär behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte nach Sachvortrag durch die Polizei einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde durch das Amtsgericht Oldenburg erlassen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

