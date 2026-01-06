PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzende Meldung zum schweren Raub in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Ergänzend zu der bereits veröffentlichten Pressemitteilung wird mitgeteilt, dass gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet worden ist. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6189029

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Beschuldigte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten und gab unmittelbar nach dem Eindringen mehrere Schüsse mit einer CO₂-Waffe mit reizstoffhaltiger Munition in Richtung des Gesichts des Geschädigten ab. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Vorgehen des Beschuldigten geplant und zielgerichtet war und sich nicht spontan aus der Situation heraus entwickelte.

Durch den Einsatz der Waffe bestand eine erhebliche Gefahr für schwerere Verletzungen, insbesondere im Gesichts- und Augenbereich. Der Geschädigte musste nach rettungsdienstlicher Versorgung stationär behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte nach Sachvortrag durch die Polizei einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde durch das Amtsgericht Oldenburg erlassen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:27

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 03.01.2026, 21:00 Uhr, bis Montag, 05.01.2026, 09:30 Uhr, kam es in der Weserstraße auf Höhe der Hausnummer 119 zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter weißer Transporter der Marke Opel wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:23

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Zetel

    Zetel (ots) - Am 05.01.2026, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Beteiligte die Neuenburger Straße (L 815) in Fahrtrichtung Neuenburg, als sie vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Fahrzeugführerin erlitt ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:04

    POL-WHV: Aufbruch eines Geldfachs an Selbstbedienungsverkaufsstand

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 05.01.2026, 02:08 Uhr bis 02:18 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einem Selbstbedienungs-Eierverkaufsstand in Wilhelmshaven-Fedderwarden, Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brach ein bislang unbekannter Täter das abgeschlossene Geldfach der sogenannten "Eierhütte" mit einem Zimmermannshammer auf. Das im Fach befindliche Bargeld wurde in bislang unbekannter Höhe entwendet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren