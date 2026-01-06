PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufbruch eines Geldfachs an Selbstbedienungsverkaufsstand

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 05.01.2026, 02:08 Uhr bis 02:18 Uhr, kam es zu einem Diebstahl an einem Selbstbedienungs-Eierverkaufsstand in Wilhelmshaven-Fedderwarden, Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen brach ein bislang unbekannter Täter das abgeschlossene Geldfach der sogenannten "Eierhütte" mit einem Zimmermannshammer auf. Das im Fach befindliche Bargeld wurde in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

