Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Trittplatten an Notausgangs-Fluchttreppe

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 wurden an der Notausgangs-Fluchttreppe der Grundschule Osterstraße mehrere metallene Trittplatten entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei verschweißte Trittplatten gewaltsam aus der Konstruktion entfernt. Aufgrund der Bauweise ist davon auszugehen, dass der oder die Täter sich über einen längeren Zeitraum mit dem Abbau beschäftigt haben.

Durch den Diebstahl war die Funktionsfähigkeit der Fluchttreppe im Notfall nicht mehr gewährleistet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

