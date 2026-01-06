PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Trittplatten an Notausgangs-Fluchttreppe

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 01.01.2026 wurden an der Notausgangs-Fluchttreppe der Grundschule Osterstraße mehrere metallene Trittplatten entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei verschweißte Trittplatten gewaltsam aus der Konstruktion entfernt. Aufgrund der Bauweise ist davon auszugehen, dass der oder die Täter sich über einen längeren Zeitraum mit dem Abbau beschäftigt haben.

Durch den Diebstahl war die Funktionsfähigkeit der Fluchttreppe im Notfall nicht mehr gewährleistet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 12:23

    POL-WHV: Körperverletzung und Bedrohung in einem Supermarkt in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 05.01.2026, kam es gegen 12:13 Uhr in einem Supermarkt an der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste ein Beschuldigter das spätere Opfer unvermittelt und forderte dieses auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Zudem bedrohte er das Opfer verbal. Als der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:01

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen in Schortens

    Schortens (ots) - Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt, als er von der tom-Brok-Straße in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:29

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 02.01.2026, 09:00 Uhr, kam es im Helaweg in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter roter Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren