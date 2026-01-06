Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung und Bedrohung in einem Supermarkt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 05.01.2026, kam es gegen 12:13 Uhr in einem Supermarkt an der Posener Straße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste ein Beschuldigter das spätere Opfer unvermittelt und forderte dieses auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Zudem bedrohte er das Opfer verbal. Als der Beschuldigte anschließend den Supermarkt verlassen wollte, versuchte das Opfer, ihn daran zu hindern. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Beschuldigte das Opfer mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der hinteren rechten Schulter verletzte. Der Beschuldigte konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - · Körpergröße ca. 180 cm - · Mütze - · dunkle Jacke - · dunkle Hose - · grau-weißer Rucksack - · blutige Lippe

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Weitere Angaben zum Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell