Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2025, 16:00 Uhr, und dem 02.01.2026, 09:00 Uhr, kam es im Helaweg in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter roter Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.
