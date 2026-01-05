PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 26.12.2025, 22:45 Uhr, und dem 27.12.2025, 10:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Wiesenhof" in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter schwarzer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen bzw. ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:28

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 25.12.2025, 11:00 Uhr, und dem 26.12.2025, 14:00 Uhr, kam es in der Genossenschaftsstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter grauer Hyundai vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:15

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 02.01.26 bis 04.01.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfall auf der B210 Am 03.01.2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Lkw die B 210 und beabsichtigte auf die L 812 abzufahren. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort stehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Am Lkw, sowie der Berme entstand Sachschaden. Für die Dauer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren