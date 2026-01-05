Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum zwischen dem 26.12.2025, 22:45 Uhr, und dem 27.12.2025, 10:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Wiesenhof" in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort geparkter schwarzer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen bzw. ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

