Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 02.01.26 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall auf der B210
Am 03.01.2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Lkw die B 210 und 
beabsichtigte auf die L 812 abzufahren. Aufgrund der glatten Fahrbahn
kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort 
stehen.
Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Am Lkw, sowie 
der Berme entstand Sachschaden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der 
betroffene Stre-ckenabschnitt in der Zeit von 10:30 Uhr bis circa 
13:00 Uhr teilweise gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden 
Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfallflucht in Schortens
Am 03.01.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in 26419 Schortens, An der alten
Bundesstraße, zu einem glättebedingten Verkehrsunfall. Nach 
derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein bislang unbekannter 
Fahrzeugführer aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über
seinen Pkw, rutschte nach links von der Fahrbahn ab und kam 
schließlich auf der Berme zum Ste-hen.
Eine Unfallzeugin verständigte die Polizei und teilte dem 
Fahrzeugführer mit, dass sie den Unfall gemeldet habe. Daraufhin 
entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfall-stelle, 
indem er fußläufig in ein angrenzendes Waldstück flüchtete.
Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer konnte bislang 
nicht angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen 
Verkehrsunfallflucht gemäß § 142 StGB eingeleitet.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet 
haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können, 
sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 
04461/74490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

