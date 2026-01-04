Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 02.01.26 bis 04.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall auf der B210 Am 03.01.2026 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Lkw die B 210 und beabsichtigte auf die L 812 abzufahren. Aufgrund der glatten Fahrbahn kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort stehen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Am Lkw, sowie der Berme entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der betroffene Stre-ckenabschnitt in der Zeit von 10:30 Uhr bis circa 13:00 Uhr teilweise gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Verkehrsunfallflucht in Schortens Am 03.01.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in 26419 Schortens, An der alten Bundesstraße, zu einem glättebedingten Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, rutschte nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich auf der Berme zum Ste-hen. Eine Unfallzeugin verständigte die Polizei und teilte dem Fahrzeugführer mit, dass sie den Unfall gemeldet habe. Daraufhin entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfall-stelle, indem er fußläufig in ein angrenzendes Waldstück flüchtete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer konnte bislang nicht angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gemäß § 142 StGB eingeleitet. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 04461/74490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell