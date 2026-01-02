Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 22.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Kaufland" in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Mitsubishi vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell