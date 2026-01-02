PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 22.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes "Kaufland" in der Friedenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter weißer Mitsubishi vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:32

    POL-WHV: Schwerer Raub in Mehrfamilienhaus - Beschuldigte ermittelt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Dirschauer Straße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren Zutritt zum Hausflur und klopften an die Wohnungstür eines 20-jährigen Bewohners. Als der Bewohner die Tür ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:58

    POL-WHV: Unruhige Szene vor Feuerwerksverkauf in Schortens

    Schortens (ots) - Am Montag, 29.12.2025, gegen 04:50 Uhr, wurde der Polizei eine auffällige Personengruppe im Bereich eines Geschäfts im Gewerbegebiet in Schortens gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zunächst drei Personen vor der noch geschlossenen Filiale auf. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte hatte sich die Anzahl der Wartenden auf rund zwanzig Personen erhöht. Diese führten unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren