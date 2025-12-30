Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unruhige Szene vor Feuerwerksverkauf in Schortens

Schortens (ots)

Am Montag, 29.12.2025, gegen 04:50 Uhr, wurde der Polizei eine auffällige Personengruppe im Bereich eines Geschäfts im Gewerbegebiet in Schortens gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zunächst drei Personen vor der noch geschlossenen Filiale auf. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte hatte sich die Anzahl der Wartenden auf rund zwanzig Personen erhöht. Diese führten unter anderem Einkaufswagen sowie Zahlungsmittel mit sich und warteten auf den für den späteren Vormittag angekündigten Feuerwerksvorverkauf. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht. Die Situation wurde durch die Polizei beobachtet und beruhigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell