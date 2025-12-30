Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 29. Dezember 2025, gegen 14:10 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Graudenzer Straße im Wilhelmshavener Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Ladendiebstahl.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine Beschuldigte an einer Selbst-Scan-Kasse Lebensmittel, alkoholische Getränke sowie Feuerwerksartikel im Gesamtwert von 61,29 Euro, ohne diese zu bezahlen.
Der Diebstahl wurde festgestellt und polizeilich aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
