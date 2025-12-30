PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 29. Dezember 2025, gegen 14:10 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Graudenzer Straße im Wilhelmshavener Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Ladendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine Beschuldigte an einer Selbst-Scan-Kasse Lebensmittel, alkoholische Getränke sowie Feuerwerksartikel im Gesamtwert von 61,29 Euro, ohne diese zu bezahlen.

Der Diebstahl wurde festgestellt und polizeilich aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:39

    POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Wilhelmshaven-Rüstersiel im Bereich der Rüstersieler Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fahrzeugführerin, ihr Fahrzeug zu wenden. Mutmaßlich aufgrund körperlicher Einschränkungen gab sie dabei zu viel Gas oder konnte den Bremsvorgang nicht rechtzeitig einleiten. In der Folge fuhr der Pkw in einem ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:24

    POL-WHV: Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 20:25 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Europaring in Wilhelmshaven-Neuende zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen traten bislang unbekannte Beschuldigte gegen die Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Zudem wurde mittels eines handelsüblichen Feuerwerkskörpers die neben der Tür befindliche Klingelanlage beschädigt. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:13

    POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 17:03 Uhr, kam es in Wilhelmshaven im Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete sich während des Kochens die Dunstabzugshaube plötzlich ab und begann zu qualmen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Gerät. Durch den Brand wurde die Küche teilweise beschädigt. Der Brand konnte durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren