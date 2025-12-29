Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 17:03 Uhr, kam es in Wilhelmshaven im Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete sich während des Kochens die Dunstabzugshaube plötzlich ab und begann zu qualmen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Gerät. Durch den Brand wurde die Küche teilweise beschädigt. Der Brand konnte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.
