Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 28.12.2025, gegen 17:03 Uhr, kam es in Wilhelmshaven im Stadtteil Fedderwardergroden zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen schaltete sich während des Kochens die Dunstabzugshaube plötzlich ab und begann zu qualmen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Gerät. Durch den Brand wurde die Küche teilweise beschädigt. Der Brand konnte durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

