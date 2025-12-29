PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue Technik erleichtert Fahrradcodierung in Varel

POL-WHV: Neue Technik erleichtert Fahrradcodierung in Varel
Varel (ots)

Die Verkehrswacht Varel - Friesische Wehde setzt bei der Fahrradcodierung künftig auf eine neue Technik. Pünktlich vor Weihnachten wurde ein modernes Nadelmarkierungsgerät in Betrieb genommen, das die bisherige, zeitaufwendige Fräsmarkierung ablöst. Mit dem neuen Gerät können die individuellen Buchstaben- und Zahlenkombinationen zur Zuordnung des Fahrradbesitzers digital eingegeben und direkt per Nadelstich dauerhaft in den Fahrradrahmen eingebracht werden. Das Verfahren spart Zeit und reduziert den Personalaufwand erheblich. Die Anschaffung des Markierungsgerätes wurde durch Zuwendungen des Präventionsrates der Stadt Varel sowie der Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg (LZO) ermöglicht. Vertreter der Verkehrswacht bedankten sich ausdrücklich für die Unterstützung. Auch der scheidende Vorsitzende des Präventionsrates, Dirk Heise, wurde für die langjährige und konstruktive Zusammenarbeit mit Polizei und Verkehrswacht gewürdigt.

Das neue Nadelmarkierungsgerät soll künftig bei geplanten Fahrradcodieraktionen, unter anderem beim Frühlingsfest und dem Kramermarkt in Varel, eingesetzt werden. Darüber hinaus wird geprüft, zusätzliche Termine für Fahrradcodierungen anzubieten, die rechtzeitig angekündigt werden.

Mit der Einführung dieser Technik gehört die Verkehrswacht Varel - Friesische Wehde zu den wenigen Verkehrswachten in Niedersachsen, die ein solches Markierungsverfahren nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

