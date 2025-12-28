Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 26.12.2025 bis 28.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Breslauer Straße/Schützenhofstraße in Jever Am Freitag, den 26.12.2025, gegen 11:24 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Breslauer Straße in die Schützenhofstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 57-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Überfahren der dortigen Fußgängerfurt den von rechts kommenden 31-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, infolgedessen Sachschäden an beiden Fahrzeugen entstand. Sowohl der Fahrzeugführer des Pkw als auch der Fahrradfahrer blieben unverletzt.

Sachbeschädigung an Briefkasten in Jever - Zeugen gesucht Am Freitag, den 26.12.2025, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Anton-Günther-Straße 26 in Jever, auf Höhe der Hausnummer 26, zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Briefkasten der Deutschen Post. Nach dem Vernehmen eines Knallgeräusches wurde festgestellt, dass der Briefkasten erheblich beschädigt worden war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Beschädigung des Briefkastens mutmaßlich auf den Einsatz eines Sprengmittels zurückzuführen ist. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zur verursachenden Person geben können, sich bei der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/7449-0 zu melden.

Diebstahl von Feuerwerkskörpern in Schortens - Zeugen gesucht Zwischen dem 24. und 27. Dezember 2025 wurden diverse Feuerwerkskörper aus einem Lagercontainer eines Baumarktes in der Bahnhofstraße in Schortens entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft unbefugten Zugang zum Lagercontainer und transportierte das Diebesgut anschließend ab. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Schortens - Zeugen gesucht Am Samstag, den 27.12.2025, in der Zeit von 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jadestraße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lack des Fahrzeuges von der Täterschaft zerkratzt. Darüber hinaus wurde das zugehörige Kennzeichen verbogen und ein Scheibenwischer mutmaßlich gewaltsam entfernt. Die Polizei ermittelt im Rahmen einer Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die verursachende Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 in Verbindung zu setzen.

