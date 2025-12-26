Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für den 26.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne Führerschein festgestellt Am 26.12.2025, gegen 09:50 Uhr, kontrollieren Beamte der PI Wilhelmshaven/Friesland den Fahrer eines Transporters in Höhe der Einmündung Stettiner Straße / Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Dabei können die Einsatzkräfte nicht nur feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sondern zudem auch noch unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Diebstahl von Schokolade und Alkoholika Am 26.12.2025, gegen 10:00 Uhr, entwendet ein 42-jähriger Mann Schokolade im Wert von über 80 Euro aus dem Ladenbereich einer Tankstelle in Wilhelmshaven. Der Beschuldigte kann mit dem Diebesgut später durch Beamte der PI Wilhelmshaven/Friesland im Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei können die Einsatzkräfte feststellen, dass der Beschuldigte noch Diebesgut aus weiteren Taten mit sich führt. Das Diebesgut konnte sichergestellt und zum Teil wieder an die Berechtigten ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell