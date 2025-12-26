PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für den 26.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne 
Führerschein festgestellt

Am 26.12.2025, gegen 09:50 Uhr, kontrollieren Beamte der PI 
Wilhelmshaven/Friesland den Fahrer eines Transporters in Höhe der 
Einmündung Stettiner Straße / Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Dabei 
können die Einsatzkräfte nicht nur feststellen, dass der 
Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, 
sondern zudem auch noch unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Den 
Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Diebstahl von Schokolade und Alkoholika

Am 26.12.2025, gegen 10:00 Uhr, entwendet ein 42-jähriger Mann 
Schokolade im Wert von über 80 Euro aus dem Ladenbereich einer 
Tankstelle in Wilhelmshaven. Der Beschuldigte kann mit dem Diebesgut 
später durch Beamte der PI Wilhelmshaven/Friesland im Stadtgebiet 
angetroffen werden. Dabei können die Einsatzkräfte feststellen, dass 
der Beschuldigte noch Diebesgut aus weiteren Taten mit sich führt. 
Das Diebesgut konnte sichergestellt und zum Teil wieder an die 
Berechtigten ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

