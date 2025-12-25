Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 24.12. bis 25.12.2025
Wilhelmshaven (ots)
Der Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland konnte auf einen ruhigen Dienstverlauf am Heiligabend zurückblicken. So mussten die Funkstreifenwagenbesatzungen neben einigen polizeilich relevanten Sachverhalten in der Hauptsache zu Ruhestörungen und Streitigkeiten ausrücken.
