Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 24.12. bis 25.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Der Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland konnte auf einen ruhigen Dienstverlauf am Heiligabend zurückblicken. So mussten die Funkstreifenwagenbesatzungen neben einigen polizeilich relevanten Sachverhalten in der Hauptsache zu Ruhestörungen und Streitigkeiten ausrücken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 25.12.2025 – 12:07

    POL-WHV: Pressmeldung des Polizeikommissariat Varel vom 24.12. bis 25.12.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Varel Am Dienstag den 23 Dezember kam es in der Hans-Schütte-Straße in Varel zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. An beiden PKW entstand Sachschaden. Zudem erlitt eine 78-jährige Person leichte Verletzungen. Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Abend des 23. Dezember konnte ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 12:05

    POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 24.12. bis 25.12.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Wangerland Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Wangerland Am 23.12.2025, gegen 11:02 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 55-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:32

    POL-WHV: Brand in Einfamilienhaus

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 22.12.2025, gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Herbartstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Eine Passantin hatte zuvor starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte die Haustür geöffnet und der Brand gelöscht werden. Ein im Haus befindlicher Hund kam infolge des Brandes ums Leben. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der ...

    mehr
