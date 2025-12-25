PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 24.12. bis 25.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Wangerland

Am 23.12.2025, gegen 11:02 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever 
den 55-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich
der Fuhlrieger Allee im Wangerland.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht 
Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination
ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrzeugführer erwartet nun 
ein Strafverfahren.




Schortens

Versuchter Wohnungseinbruch in Roffhausen

Am 23.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr versuchte ein Täter 
in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Erfurter Straße 16A 
in Schortens,OT: Roffhausen, einzubrechen.

In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin wirkte der Täter gewaltsam auf 
die Tür und die Türzarge ein.
Dem Täter gelang es jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Es 
entstanden jedoch nicht unerhebliche Sachschäden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.



Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in 
Schortens

Am 23.12.2025, gegen 15:38 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever 
ein Gespann aus Traktor und Anhänger im Bereich der Roffhausener 
Landstraße in Schortens.

Der 50-jährige Führer des Gespanns führte die Fahrzeugkombination mit
einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht 
pflichtversichert war, obwohl er bei dieser gefahrenen 
Geschwindigkeit zulassungs- und versicherungspflichtig war.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das 
Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.


Verkehrsunfallflucht in Schortens

Am 23.12.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr, bis 13:00 Uhr, parkte eine 
Geschädigte ihren Pkw (Ford Fiesta, FRI-Kennung) am Fahrbahnrand der 
Butjadinger Straße in Schortens.

Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw 
offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, 
ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:32

    POL-WHV: Brand in Einfamilienhaus

    Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 22.12.2025, gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Herbartstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Eine Passantin hatte zuvor starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte die Haustür geöffnet und der Brand gelöscht werden. Ein im Haus befindlicher Hund kam infolge des Brandes ums Leben. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:19

    POL-WHV: Brand eines Garagenanbaus in Varel

    Varel (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand im Flachsweg in Varel gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte war die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an einem brennenden hölzernen Garagenanbau beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Anbau an eine Doppelgarage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:15

    POL-WHV: Sachbeschädigung an Briefkasten in Jever - Zeugen gesucht

    Jever (ots) - Am Montag, 22.12.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Ziegelhofstraße in Jever, auf Höhe der Hausnummer 13, zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Deutschen Post. Anwohner bemerkten einen lauten Knall und stellten anschließend fest, dass der Briefkasten erheblich beschädigt worden war. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren