Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des Polizeikommissariat Jever vom 24.12. bis 25.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Wangerland Am 23.12.2025, gegen 11:02 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever den 55-jährigen Führer eines Transporter-Anhänger-Gespanns im Bereich der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren. Schortens Versuchter Wohnungseinbruch in Roffhausen Am 23.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr versuchte ein Täter in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Erfurter Straße 16A in Schortens,OT: Roffhausen, einzubrechen. In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin wirkte der Täter gewaltsam auf die Tür und die Türzarge ein. Dem Täter gelang es jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Es entstanden jedoch nicht unerhebliche Sachschäden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz durch Traktor-Gespann in Schortens Am 23.12.2025, gegen 15:38 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever ein Gespann aus Traktor und Anhänger im Bereich der Roffhausener Landstraße in Schortens. Der 50-jährige Führer des Gespanns führte die Fahrzeugkombination mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht pflichtversichert war, obwohl er bei dieser gefahrenen Geschwindigkeit zulassungs- und versicherungspflichtig war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Verkehrsunfallflucht in Schortens Am 23.12.2024, in der Zeit von 08:00 Uhr, bis 13:00 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw (Ford Fiesta, FRI-Kennung) am Fahrbahnrand der Butjadinger Straße in Schortens. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw offenbar von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

