Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand eines Garagenanbaus in Varel
Varel (ots)
Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand im Flachsweg in Varel gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte war die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an einem brennenden hölzernen Garagenanbau beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Anbau an eine Doppelgarage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
