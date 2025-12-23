PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Garagenanbaus in Varel

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand im Flachsweg in Varel gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte war die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an einem brennenden hölzernen Garagenanbau beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Anbau an eine Doppelgarage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

