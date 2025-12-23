Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeug mit geöffneter Tür im Straßenverkehr festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 22.12.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das im Stadtteil Bant in Wilhelmshaven mit geöffneter Fahrertür im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Er gab an, am Vortag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein, wodurch sich die Fahrertür nicht mehr ordnungsgemäß schließen lasse. Dem Fahrzeugführer wurde gestattet, die Fahrt unmittelbar bis zur nächsten Werkstatt fortzusetzen.

