Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwere Brandstiftung in Mehrparteienhaus - Beschuldigter festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 22.12.2025, gegen 23:08 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Werftstraße in Wilhelmshaven zu einem Brand im Kellerbereich. Einsatzkräfte stellten fest, dass es in zwei voneinander unabhängigen Kellerräumen zu Bränden gekommen war.

Zuvor war einer Streifenwagenbesatzung eine männliche Person aufgefallen, die sich auffällig im Eingangsbereich des Wohnhauses aufhielt und sich anschließend vom Ort entfernte. Kurz darauf wurde der Brand gemeldet. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert, die Feuerwehr alarmiert und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Beschuldigte Mann konnte rund 500 Meter vom Brandort entfernt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller löschen. Es entstand Gebäudeschaden im Kellerbereich, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Gaszufuhr zum Gebäude wurde vorsorglich abgestellt und konnte in der Nacht nicht wieder in Betrieb genommen werden. Die Wohnungen selbst blieben unbeschädigt und grundsätzlich bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, Ersatzunterkünfte waren nicht erforderlich.

Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung dauern an. Ob es Zusammenhänge zu den vergangenen Bränden gibt, wird derzeit von den spezialisierten Brandermittlern der Polizei Wilhelmshaven geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

