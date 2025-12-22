Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streitschlichter an Schulen in Wilhelmshaven

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Das Präventionsteam der Polizei Wilhelmshaven bildet gemeinsam mit Lehrkräften und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern an verschiedenen Schulen Kinder zu sogenannten Streitschlichtern aus. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler frühzeitig in ihrer sozialen Kompetenz zu stärken und ihnen Wege der gewaltfreien Konfliktlösung zu vermitteln. Im Rahmen der Ausbildung werden unter anderem Themen wie aktives Zuhören, Gesprächsführung, das Ausdrücken von Gefühlen, der Einsatz von sogenannten "Ich-Botschaften" sowie grundlegende Methoden der Konfliktlösung behandelt. Die ausgebildeten Streitschlichterinnen und Streitschlichter unterstützen anschließend ihre Mitschülerinnen und Mitschüler als unparteiische Vermittler bei Konflikten. Dabei bringen sie Streitparteien in einem ruhigen Rahmen zusammen, sorgen für einen respektvollen Gesprächsverlauf ohne Unterbrechungen, Beleidigungen oder Handgreiflichkeiten und helfen dabei, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Ein zentrales Prinzip der Streitschlichtung ist die Vertraulichkeit: Inhalte der Gespräche bleiben unter den Beteiligten. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit an Schulen. Es fördert die Selbstständigkeit von Kindern im Umgang mit Konflikten, stärkt Empathie und soziale Fähigkeiten und trägt zu einem friedlicheren, verantwortungsbewussteren Schulklima bei. Im Zuge des Projektes haben die Streitschlichter der Schulen der Polizei Weihnachtskarten gebastelt und zugesandt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell