Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Bockhorn
Bockhorn (ots)
In der Zeit von Samstag, 20.12.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, 21.12.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Ostlandstraße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen abgestellten Pkw. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
