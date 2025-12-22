Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der B 436 bei Sande

Sande (ots)

Am Sonntag, 21.12.2025, gegen 11:06 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 436 im Bereich Sande/Altgödenserhörn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die B 436 aus Richtung Friedeburg kommend in Fahrtrichtung Sande. Auf gerader Strecke geriet das Fahrzeug aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ins Schleudern, kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke und kam anschließend quer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin sowie die mitfahrenden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

