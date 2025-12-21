Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 19.12. - 21.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Amtsanmaßung

Bockhorn - Am Freitagvormittag kam es in Bockhorn mehrfach zu Anrufen "Falscher Polizeibeamter". Jeweils stellte sich eine männliche Person als Polizeibeamter der Polizeistation Bockhorn vor und berichtete von einer vermeintlichen Straftat vom Vortag. Üblicherweise verwickeln die Anrufenden die Adressaten in ein Gespräch und bringen sie unter Darlegung einer Legende dazu, Barvermögen, Schmuck oder andere Vermögenswerte an die Täter auszuhändigen. Dies gelang in den aktuellen Fällen glücklicherweise nicht, da die angerufenen Personen sich geistesgegenwärtig verhielten und das Tätervorhaben durchschauten. Die Polizei warnt eindringlich davor, sensible Daten am Telefon mitzuteilen. Im Zweifel wird empfohlen, das Gespräch zu beenden und die nächste/Ihre Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Sachbeschädigung

Varel - Am Freitagnachmittag verschafften sich zwei 14-jährige männliche Jugendliche aus Zetel und Varel sowie ein 16-Jähriger aus Varel Zugang zu zwei an der Bahnhofstraße befindlichen Liegenschaften. Auf dem Gelände einer Metallgießerei nahmen sie drei Feuerlöscher an sich und entleerten sie auf diesem sowie einem Nachbargrundstück. Weiterhin wurde eine Scheibe mutwillig beschädigt. Die Jugendlichen konnten namhaft gemacht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt trieben die gleichen Jugendlichen ihr Unwesen auf dem Vareler Schloßplatz, auf welchem aktuell der Weihnachtsmarkt abgehalten wird. Auch hier kam es zu Sachbeschädigungen.

Sachbeschädigung an Heinz-Neukäter-Schule Varel - In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagvormittag zogen bislang unbekannte Täter an der Oldenburger Straße vor dem dortigen Schulgebäude diverse Parkplatzzuordnungsschilder aus dem Erdreich und beschädigen weiterhin Teile der Bepflasterung. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Illegales Kraftfahrzeugrennen

Zetel - Am Freitagmittag wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen Pkw Audi 80 aufmerksam, welcher die Jakob-Borchers-Straße befuhr und offenbar ohne Kennzeichen unterwegs war. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, um den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen, versuchte der 25-jährige männliche Fahrzeugführer sich durch Flucht zu entziehen. Dabei durchfuhr er Wohngebiete mit überhöhter Geschwindigkeit und in rücksichtloser Fahrweise. Durch die ihn, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, verfolgenden Polizeibeamten konnten schließlich das Fahrzeug und der Fahrzeugführer festgestellt und die Person namhaft gemacht werden. Dabei wurde bekannt, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert war. Gegen den Zeteler wurden Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden im Rahmen der Flucht keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt.

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Freitagmittag parkte eine 73-jährige Frau aus Varel ihren Pkw Nissan Qashqai aus einer Parkfläche an der Drostenstraße aus und berührte dabei einen nebenstehenden Pkw Alfa Romeo. Anschließend entfernte sie sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, obwohl sie durch einen Zeugen auf den Schaden aufmerksam gemacht wurde. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Zetel - Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Mann aus Jade mit einem Pkw Opel Meriva die Jakob-Borchers-Straße in Richtung Ortsmitte in der Absicht, nach rechts in die Moorstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden 51-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zur Kollision in dessen Folge sich der aus Zetel stammende Radler leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Varel - Am frühen Freitagabend befuhr ein 56-jähriger Mann aus Bockhorn mit einem Pkw Seat Toledo den Kreisverkehr der Oldenburger Straße. Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersah er einen bevorrechtigt querenden 56-jährigen Pedelec-Fahrer aus Varel. Dieser verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell