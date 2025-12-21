Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung für die Polizei Jever für die Zeit 19.12. - 21.12.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Am 19.12.2025 im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 17:54 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher in der Straße Wikingerhörn in 26441 Jever ein Metallzaun beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Im Zeitraum vom 19.12.2025, 18:30 Uhr, bis 20.12.2025, 09:20 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher auf Höhe der Hauptstraße 53 in 26452 Sande ein am Straßenrand abgestellter PKW beschädigt. Der Unfallflüchtige verursachte mutmaßlich beim Vorbeifahren Schäden an der sog. A-Säule und dem Außenspiegel an einem grauen Mercedes-Benz GLE mit FRI-Kennung. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Im Zeitraum vom 17.12.2025, 10:00 Uhr, bis 19.12.2025, 15:00 Uhr, wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher auf Höhe der Steinstraße 5 in 26441 Jever ein am Straßenrand abgestellter PKW beschädigt. Der Unfallflüchtige verursachte mutmaßlich beim Vorbeifahren Schäden an der Fahrertür sowie am Kotflügel an einem lilafarbenen Renault Clio mit FRI-Kennung. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Brände

Am 19.12.2025, gegen 18:20 Uhr, wurde der Brand einer Doppelgarage in der Straße Am Gut Sanderbusch in 26452 Sande bekannt. Durch die Löscharbeiten der Ortsfeuerwehr Sande konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, sodass nach aktuellem Stand lediglich Gebäude- und kein Personenschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Am 19.12.2025, gegen 20:20 Uhr, wird der Brand einer Mülltonne in der August-Hinrichs-Straße 10 in 26434 Wangerland bekannt. Durch die Löscharbeiten der Ortsfeuerwehr Hohenkirchen konnte ein Übergreifen auf angrenzende Mülltonnen verhindert werden, sodass lediglich ein geringer Schaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

