Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Alkoholfahrt in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, 18.12.2025, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Wilhelmshaven einen Pkw im Bereich der Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 45-jähriger Mann sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
