Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.12.2025 kam es gegen 08:40 Uhr in Wilhelmshaven, auf einem Parkplatz im Bereich der Marienburger Straße zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein Handwerker seinen Kastenwagen vor einem Mehrfamilienhaus und brachte Werkzeuge in das Gebäude. Während dieses Ausladens war die Schiebetür des Fahrzeugs geöffnet. In diesem Zeitraum entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Fahrzeuginnenraum einen Werkzeugkoffer, in dem sich unter anderem eine Tiefensäge der Marke Makita befand.

Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

