Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage der Stadtklink auf Grund von Staubentwicklung

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Donnerstag den 06.11.2025 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 12:19 Uhr auf Grund der Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage in die Stadtklinik in der Elsa-Brandström-Straße in Frankenthal alarmiert.

Bei Eintreffen des Löschzuges wurde der ausgelöste Melder im Gebäude überprüft und dabei festgestellt, dass es auf Grund von dortigen Bauarbeiten zu einer Staubentwicklung kam und hierdurch der Rauchmelder ausgelöst hatte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit glücklicherweise nicht erforderlich.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Frankenthal der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und die Polizeiinspektion Frankenthal.

