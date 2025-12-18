PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 18. Dezember 2025, kam es gegen 04:03 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Marktstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand der Frontbereich des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Polizei und Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven trafen nahezu zeitgleich am Einsatzort ein. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein, dabei kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Der Transporter wurde im Frontbereich vollständig zerstört. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:09

    POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

    Bockhorn (ots) - Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Bockhorn, Ortsteil Grabstede, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Bockhorn die Hauptstraße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus Bockhorn, fuhr mit seinem Pkw hinter diesem und bemerkte das Abbremsen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:53

    POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schule in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, gegen 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025, gegen 06:45 Uhr, kam es auf dem Gelände des Neuen Gymnasiums in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort aufgestelltes Space-Raumschiff durch bislang unbekannte Täter mittels Graffiti beschädigt. Die Tat wurde am Morgen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:43

    POL-WHV: Ladendiebstahl mit körperlicher Auseinandersetzung in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Voslapp zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 24-jähriger Mann mehrere Zigarettenschachteln, Tabakbeutel, eine Dose Energydrink sowie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren