Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Wilhelmshaven - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 18. Dezember 2025, kam es gegen 04:03 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Marktstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand der Frontbereich des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Polizei und Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven trafen nahezu zeitgleich am Einsatzort ein. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein, dabei kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Der Transporter wurde im Frontbereich vollständig zerstört. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell