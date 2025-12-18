Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl mit körperlicher Auseinandersetzung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Flutstraße im Wilhelmshavener Stadtteil Voslapp zu einem Ladendiebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 24-jähriger Mann mehrere Zigarettenschachteln, Tabakbeutel, eine Dose Energydrink sowie eine Packung Kaubonbons in seine Jackentasche. An der Kasse bezahlte er lediglich einen einzelnen Artikel. Im Rahmen der anschließenden Personalienfeststellung durch einen Ladendetektiv kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Beschuldigten und dem Detektiv. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell